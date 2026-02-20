ATP 500 Doha: fuori Jannik Sinner nei quarti, salta la possibile finale con Carlos Alcaraz

Niente finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz all’ATP 500 di Doha, in Qatar. A sorpresa, l’azzurro numero 2 del mondo è stato eliminato nei quarti di finale dal ceco Jakub Mensik, impostosi in tre set con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3 dopo oltre due ore di gioco.

Primo set senza break fino al tie-break, dominato da Mensik 7-3. Sinner ha reagito nel secondo parziale (6-2), ma nel terzo ha subito il break decisivo che ha consegnato al 20enne ceco, attuale n.16 Atp, la vittoria più prestigiosa della carriera. In semifinale Mensik affronterà il francese Arthur Fils, che ha superato Jiri Lehecka in due set.

Avanza invece Alcaraz, che ha piegato in rimonta il russo Karen Khachanov (6-7, 6-4, 6-3) e ora sfiderà il campione in carica Andrey Rublev, vittorioso su Stefanos Tsitsipas.

Nel doppio, stop in semifinale per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, battuti ancora una volta dalla coppia formata da Harri Heliovaara e Henry Patten con il punteggio di 7-5, 6-4.











