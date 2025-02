Atp 500 Dubai, Nardi ai quarti di finale

Il "lucky loser" Luca Nardi avanza ancora ai Dubai Championships. Dopo il ripescaggio e la rivincita su Marton Fucsovics, che l'aveva battuto nelle qualificazioni del torneo, il pesarese batte anche il numero 56 Zizou Bergs e accede ai quarti di finale negli Emirati Arabi.

Stavolta, a Nardi bastano due set, vinti 6-4 7-6 (7-3), per avere ragione del belga, che pure aveva avuto tre palle break per chiudere in proprio favore il secondo parziale e riaprire la partita. Nel prossimo turno, il pesarese sfiderà il francese Quentin Halys, n.77 al mondo.