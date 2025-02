TENNIS Atp 500 Dubai, Nardi ai quarti di finale Il pesarese batte in due set il belga Bergs. Troverà il francese Halys. Nel pomeriggio in campo Berrettini

Atp 500 Dubai, Nardi ai quarti di finale.

Il "lucky loser" Luca Nardi avanza ancora ai Dubai Championships. Dopo il ripescaggio e la rivincita su Marton Fucsovics, che l'aveva battuto nelle qualificazioni del torneo, il pesarese batte anche il numero 56 Zizou Bergs e accede ai quarti di finale negli Emirati Arabi.

Stavolta, a Nardi bastano due set, vinti 6-4 7-6 (7-3), per avere ragione del belga, che pure aveva avuto tre palle break per chiudere in proprio favore il secondo parziale e riaprire la partita. Nel prossimo turno, il pesarese sfiderà il francese Quentin Halys, n.77 al mondo.

