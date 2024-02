TENNIS Atp Acapulco: grandi vittorie di Arnaldi e Cobolli

Due imprese del tennis italiano. Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli debuttano da campioni all’Atp 500 di Acapulco, ribaltando il pronostico della vigilia e battendo un top 10 come Taylor Fritz per 6-4, 4-6, 6-3 e un ex numero 6 al mondo come Felix Auger-Aliassime 2-6, 6-3, 6-2. Due grandi risultati arrivati quasi contemporaneamente.

