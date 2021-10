Doppio 6/2 per Jannik Sinner nella finale di Anversa e quarto titolo in un anno per l'azzurro. Nella finale del torneo Atp250 belga, il tennista italiano conquista il quinto successo in carriera su sei finale giocate. Ad Anversa Sinner supera nettamente con un doppio 6/2 l'argentino Schwartzman. Grazie alla vittoria conquistata, da domani l'azzurro sarà il numero 11 della classifica mondiale.