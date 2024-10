ATP Basilea: in semifinale Rune e Shelton

Holger Rune supera in due set Goffin e accede alla semifinale di Basilea. Il tennista danese, vincitore del San Marino Open 2021, ha ragione del belga in 1 ora e 21 minuti con un 6-2, 6-4. In semifinale Rune sfiderà il francese Perricard. In semifinale c'è anche l'americano Shelton dopo il successo nei quarti contro il russo Rublev per 2 set a 1. Shelton, numero 23 del mondo, s'impone dopo oltre due ore 15 di gioco contro il numero 7 ATP per 7-5, 6-7, 6-4. In semifinale sarà sfida contro il francese Fils.