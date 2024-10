Sarà Shelton – Mpetshi Perricard la finale dell'ATP di Basilea. Sul cemento svizzero i due tennisti hanno battuto in semifinale rispettivamente Fils e Rune. Shelton ha avuto ragione del francese in due ste con un 6-3, 7-6 in 1 ora e 18 minuti di gioco. Nell'altra semifinale Holger Rune è stato battuto dal numero 50 del mondo 7-6, 6-4. Domani dalle 15:30 sarà la seconda sfida tra i due finalisti, nel precedente il francese si era imposto sull'erba contro l'americano.