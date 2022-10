TENNIS ATP Basilea: vita facile per Alcaraz, out Musetti

Nel regno che è stato del grande Roger Federer – 10 successi nelle ultime 14 edizioni, prima dei due anni di stop a causa del Covid – Carlos Alcaraz è pronto a succedere al trono del campione svizzero nell'ATP di Basilea. Il numero 1 al mondo si è sbarazzato in un'ora e mezzo di gioco dell'olandese Van De Zandschulp accedendo così ai quarti di finale, dove incontrerà in un derby tutto spagnolo Pablo Carreno Busta, n.5 del seeding. 6-4 6-2 in favore del tennista murciano, sempre in controllo del match. Alcaraz è il primo ad andare tra i migliori 8 del torneo, assieme allo stesso Carreno Busta e il francese Rinderknech. Sorprese, invece, che arrivano dai sedicesimi di finale: Lorenzo Musetti, fresco di successo nell'ATP 250 di Napoli contro Matteo Berrettini, esce di scena per mano di un altro iberico, Albert Ramos Vinolas. Al 20enne di Carrara non è bastato imporsi 6-1 nel primo set, Ramos ha rimontato nel secondo e nel terzo conquistati per 6-3 6-4. Musetti è la seconda testa di serie eliminata a Basilea dopo de Minaur, ko contro il danese Holger Rune.

Un'altra sorpresa arriva grazie al qualificato Humbert che ha battuto in due set lo statunitense Brooksby, n.50 del ranking ATP. 6-1 6-4 in favore del francese che prosegue nella sua cavalcata, atteso proprio da Rune. Fatica più del previsto ma avanza, invece, Auger-Aliassime. Il canadese, n.3 del seeding e n.9 delle classifiche mondiali, non ha vita facile contro il padrone di casa Huesler, entrato nel tabellone principale grazie ad una wild card. Lo svizzero conquista il primo set 7-6 al tie-break poi continua a lottare ma crolla con un doppio 6-4 negli altri due parziali. Dopo quasi due ore e mezzo Auger-Aliassime vince e va agli ottavi dell'ATP 500.

