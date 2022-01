TENNIS Atp Cup, all'Italia non basta Sinner L'australia vince in rimonta per 2-1

Atp Cup, all'Italia non basta Sinner.

Nulla da fare per l'Italia del tennis impegnata nell'Atp Cup a Sydney. Gli azzurri sono stati battuti per 2-1 dai padroni di casa dell'Australia nonostante un ottimo Jannik Sinner. L'altoatesino aveva portato l'Italia in vantaggio superando Max Purcell col punteggio di 6-3 -6-1. A deludere è stato Matteo Berrettini, ancora in ritardo di condizione. Il romano ha perso 6-3 7-6 da Alex De Minaur e lo stesso Berrettini in coppia con Simone Bolelli ha ceduto anche in doppio per 6-3 7-5 a Saville e Peers.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: