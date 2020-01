TENNIS Atp Cup: Italia batte gli USA ma non basta

L’Italia batte gli Stati Uniti ma non basta per qualificarsi ai quarti della Atp Cup. Dopo il successo di Stefano Travaglia su Taylor Fritz 7-6 (3), 7-6 (1), anche Fabio Fognini ha vinto il suo match contro John Isner. L'azzurro, numero 12 del mondo, si è imposto 6-4, 7-6 (4). Una vittoria che lascia l'amaro in bocca all'Italia, esclusa dai quarti di finale. Il secondo posto dietro alla Russia non permette agli azzurri di proseguire rientrando come una delle due migliori secondi. La Russia ha superato la Norvegia.





