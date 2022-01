TENNIS Atp Cup, Italia eliminata dalla Russia nel doppio

Atp Cup, Italia eliminata dalla Russia nel doppio.

L'Italia è stata fermata dalla Russia alla Atp Cup. Finisce dunque l'avventura di Berrettini e compagni nel torneo in corso a Sydney: fatale contro i campioni in carica il doppio – terminato 5-7 6-4 10-5 -, in cui la coppia formata dal top player azzurro e Jannik Sinner ha ceduto a Medvedev e Safiullin che trascinano così il team di Mosca in semifinale. L'altra semifinale la giocheranno domani Spagna e Polonia. Sinner aveva vinto il suo singolare - 7-6 6-3 - contro Roman Safiullin (n.167), che si è rivelato però l'arma in più dei russi. Nel secondo singolare, quello tra i numeri uno dei rispettivi team, Matteo Berrettini, n.7 ATP, cede 6-2 6-7 6-4, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, a Daniil Medvedev, n.2 del ranking.

