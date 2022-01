TENNIS ATP Cup, l'Italia è viva: Sinner e Berrettini travolgono la Francia Gli azzurri si impongono 3-0 e restano in corsa per la semifinale, perché nel frattempo la Russia batte l'Australia e resta a punteggio pieno: decisivo l'ultimo turno.

All'ATP Cup di tennis l'Italia trova la sua prima vittoria liquidando 3-0 la Francia. Un successo netto nel segno di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che chiudono i conti già nei singolari battendo rispettivamente Rinderknech e Humbert, in entrambi casi per 2-0. E sempre Sinner e Berrettini hanno completato l'opera vincendo per 2-1 il doppio contro Martin e Roger-Vasselin. L'Italia resta in corsa per la semifinale grazie al successo della Russia, prima a punteggio pieno, sull'Australia, che nella prima partita aveva avuto la meglio proprio sugli azzurri, Per passare il turno, i ragazzi di Volandri sono obbligati a battere i russi nell'ultima sfida della fase a gironi.

