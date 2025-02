Dopo l'ingresso tra i migliori 80 tennisti del ranking mondiale, il pesarese Luca Nardi si è qualificato per gli ottavi di finale dei Dubai Tennis Championships, torneo Atp 500. All'esordio negli Emirati Arabi, Nardi ha battuto in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics per 1-6, 6-2, 6-3 e nel prossimo turno affronterà il belga Zizou Bergs, numero 56 al mondo. Questo pomeriggio sarà in campo per cercare la qualificazione gli ottavi anche Matteo Berrettini, contro il francese Gael Monfils.