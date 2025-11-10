TV LIVE ·
Atp Finals, debutto con sconfitta per Musetti

L'italiano è stato battuto in due set da Fritz. Ora tocca a Sinner

10 nov 2025
Foto: Atp Tour
Foto: Atp Tour

Dura un'ora e 43 minuti la partita d'esordio di Lorenzo Musetti alle Atp Finals e si chiude con una sconfitta. Nella prima gara disputata sul cemento indoor di Torino, l'italiano perde in due set contro lo statunitense Taylor Fritz (3-6 4-6). Musetti lotta in quasi tutti i game e annulla anche il primo match point dell'avversario, sulla situazione di 3-5 nel secondo parziale, ma non riesce a fare altrettanto nella seconda occasione. Fatali, per lui, i due servizi persi, uno per set.

Ora, per passare il turno, l'italiano dovrà fare l'impresa contro Alex De Minaur e Carlos Alcaraz. Stasera tocca a Jannik Sinner, che debutterà affrontando Felix Aguer-Aliassime, nella rivincita della finale del Masters 1000 di Parigi.




