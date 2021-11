Matteo Berrettini ha terminato le visite mediche al centro medico del Pala Alpitour e si sta ora allenando nel foyer del palazzetto con lo sparring partner Gerome Kym. Cresce dunque la fiducia di vedere il tennista italiano in campo questa sera contro il polacco Hubert Hurkacz, anche se al momento non sono state ancora date comunicazioni ufficiali in merito.