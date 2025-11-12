Atp Finals, Musetti eroico: rimonta e batte 2-1 De Minaur

C'è stato un momento nella partita contro Alex De Minaur, anzi, ce ne sono stati diversi, da metà secondo set in poi, in cui Lorenzo Musetti sembrava aver esaurito le energie fisiche e mentali. Soprattutto all'inizio del terzo parziale, quando ha ceduto subito il servizio all'avversario, l'italiano era sulle gambe e non pareva in alcun modo in grado di recuperare la partita. Invece, alla fine della seconda partita delle Atp Finals, il risultato recita 2-1 per lui e le speranze di qualificazione alla fase successiva. Certo, tutto passa dalla sfida a Carlos Alcaraz, la peggiore possibile, ma tutto è ancora da giocare.

La partita serale della seconda giornata dei gironi è una lotta infinita tra due tennisti che spingono tanto, cercano - e spesso trovano - soluzioni al limite, dimostrando di meritare di trovarsi tra gli otto "maestri" che si giocano il trofeo di fine anno a Torino. Che la gara sarà lunga si capisce già dal primo set, concluso 7-5 per l'italiano. Musetti sfiora il break sul 3-3, poi ci riprova e ci riesce sul 5-5, chiudendo in seguito il parziale.

Il secondo si apre con lo stesso andamento, ma De Minaur prima annulla tre palle break già nel primo game, poi, quando Musetti cala fisicamente - si fanno ancora sentire le fatiche dell'Atp 250 di Atene perso in finale con Novak Djokovic -, l'australiano comincia a martellare, si difende benissimo e strappa un break a propria volta, chiudendo sul 6-3.

Nel terzo e decisivo set, l'italiano parte malissimo, cedendo subito il servizio e sembra non averne più. Faticando tantissimo, riesce a non subire altri break. Dopo un'interruzione forzata per soccorrere uno spettatore che si è sentito male, si riparte con lo stesso andamento, ma Musetti, pian piano, si scioglie, trova colpi più profondi ed efficaci e infine strappa il servizio a De Minaur tornando sul 5-5. Nell'ultimo e decisivo game, quando era avanti 6-5, con un passante incredibile di risposta a un dritto che sembrava averlo messo in sera difficoltà, l'italiano trova l'incrocio delle righe e si prende una vittoria tanto sofferta, quando eroica. Giovedì giocherà l'ultima gara dei gironi, quella decisiva, contro il numero uno del mondo.







