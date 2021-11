ATP Finals, Ruud rimonta Rublev ed è in semifinale

A giocarsi le ATP Finals, insieme ai primi tre del Ranking, c'è la variabile Casper Ruud. Il 23enne norvegese completa il quadro delle semifinali grazie alla seconda rimonta in tre giorni: dopo Norrie, il ribaltato in questione è il n° 5 del mondo Andrey Rublev, battuto in un estenuante spareggio protrattosi fino al tie break del terzo set.

E dire che nel primo di battaglia ce n'era stata poca, col russo che, dopo una reciproca difesa del servizio, vince quattro giochi in fila e la chiude in 6-2. Ruud fatica in battuta e non riesce a contenere la potenza dell'avversario, difficoltà che, in avvio di secondo set, lo portano a cedere il servizio già al terzo gioco e a ritrovarsi sotto 40-15 in quello successivo. Sembra tutto pronto per un altro allungo che metterebbe fine a una partita scialba e scontata, invece così non è. Ruud si riaccende con un paio di fiammate e ne trova quattro in fila per il controbreack che spezza mentalmente Rublev e riapre la contesa. Il russo si fa nervoso e crolla totalmente nel 12° gioco, col norvegese che va sullo 0-40 e gli strappa la battuta per il 7-5 del pari. Si va a una bella di totale equilibrio: lo strappo del russo sul 3-2 è subito ricucito dal norvegese e si procede fino al tie break. E qui, la situazione è subito chiara: Ruud prende il comando, Rublev rientra ma poi concede un altro regalo e due match point. Il secondo dei quali viene trasformato nel definitivo 7-6 dal n°8 del mondo, che raggiunge Medvedev in semifinale, in un tabellone completato dalla sfida Djokovic-Zverev.