TENNIS Atp Finals, Sinner all'ultimo atto: battuto 2-0 De Minaur La semifinale dura un solo set, poi per l'australiano non c'è spazio di rimonta. Ora il vincente tra Alcaraz e Auger-Aliassime

Un set per prendere il ritmo, il secondo per prendersi la finale. Jannick Sinner batte ancora una volta Alex De Minaur, stavolta nella semifinale delle Atp Finals. A Torino, l'italiano concede all'australiano cinque game nel primo set, in cui comunque lo mette sotto pressione sin da subito, ottenendo le prime palle break già nel game di apertura. Inizialmente, De Minaur tiene e piazza anche dei colpi che dimostrano quanto meriti di trovarsi di nuovo tra gli otto "maestri" nel torneo di fine anno, tuttavia non riesce mai a strappare il servizio a Sinner.

Il numero 2 al mondo, per parte sua, accelera sul 4-4 e poi, sul 5-5, piazza il break decisivo, dopo otto opportunità. Da qui in poi, i ritmi si alzano e i due giocatori si sciolgono: in senso positivo Sinner, lasciando andare braccio e mente senza più dare scampo all'avversario, in senso negativo De Minaur, che si difende come può, ma è sormontato dalla potenza e dalla tecnica dell'italiano.

Il secondo set è a senso unico, con De Minaur che cede i primi due servizi e poi esulta quando riesce a tenere il terzo, con enormi difficoltà, sul 4-0 per l'altoatesino. Ne riuscirà a tenere anche un altro, ma senza rimontare: finisce 7-5 6-2 per l'italiano.

In finale, Sinner troverà il vincente della sfida tra gli altri due giocatori rimasti in gara, Carlos Alcaraz, che proprio ieri ha avuto la matematica certezza di chiudere l'anno al n. 1 al mondo, e Felix Auger-Aliassime, che ha eliminato Alex Zverev dal torneo.

