TORINO Atp finals: Sinner batte Tsitsipas, Djokovic piega Rune in 3 set

Un Sinner 'perfetto' domina Tsitsipas all'esordio della settimana delle Atp Finals a Torino. L'altoatesino ha vinto in due set per 6-4, 6-4 senza lasciare spazio alle ambizioni del greco, afflitto un dolore al gomito. Nell'altro singolare del gruppo dell'azzurro, Novak Djokovic, numero 1 del ranking mondiale, ha battuto al terzo set il danese Holger Rune per 7-6, 6-7, 6-3.

