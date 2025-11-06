TENNIS ATP Finals: Sinner nel girone con Zverev, Alcaraz con Djokovic

ATP Finals: Sinner nel girone con Zverev, Alcaraz con Djokovic.

Sono stati sorteggiati i due gironi delle ATP Finals, che si terranno a Torino dal 9 al 16 novembre. Jannik Sinner, in tabellone come prima testa di serie, è stato inserito nel raggruppamento dedicato a Bjorn Borg assieme ad Alexander Zverev, Ben Shelton e uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Ci sarà un derby tutto azzurro a Torino nel caso Musetti trionfasse al 250 di Atene in questa settimana.

Nel gruppo Jimmy Connors invece ci saranno Carlos Alcaraz, Novak Djokovic (il serbo scioglierà definitivamente le riserve sulla sua presenza alle Finals dopo Atene), Taylor Fritz e Alex De Minaur. Lo scorso anno vinse proprio Sinner: doppio 6-4 in finale contro Fritz.



