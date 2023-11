TENNIS Atp Finals: Sinner vola in finale Battuto in tre set il russo Medvedev con il punteggio di 6-3 / 6-7 / 6 -1

Atp Finals: Sinner vola in finale.

E' la prima volta che un giocatore italiano conquista la finalissima della ATP Finals. All'appuntamento con la storia Sinner non ha tremato e per la terza volta consecutiva nel giro di poche settimane ha battuto il russo Daniil Medvedev Deciso e concentrato, il tennista azzurro ottiene il break nel quarto gioco della prima partita e poi mantiene il vantaggio fino ad imporsi con il punteggio di 6 a 3 Molto più equilibrato invece il secondo set, con Medvedev sempre avanti nel punteggio e Sinner sempre capace di rispondere al tentativo di allungo dell'avversario. La secoda parita si decide al tie-break. Il russo è impeccabile al servizio e pareggia il conto, imponedosi per 7 a 4. Sinner potrebbe accusare il colpo ed invece nel terzo set non c'è stata partita. Il giocatore altoatesino è prima voltato sul 3 a 0 e poi si è imposto con un perentorio 6-1 in un Pala Alpitour letteralmente in delirio. Da segnalare che Sinner non ha mai perso il servizio in tutta la partita. E cosi dopo le vittorie con Tistispas, Djokovic e Rune, il fuoriclasse italiano ha battuto ancora Medvedev conquistando il quarto successo consecutivo. Domani Sinner affronterà il vincente della seconda semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic.

