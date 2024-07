TENNIS Atp Gstaad: Fognini si ferma nei quarti contro Tsitsipas

Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Fabio Fognini al torneo Atp di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera, il tennista italiano cede in due set contro Tsitsipas. Un match giocato bene nel primo set per l'italiano che cede al decimo game il servizio sul 5-4 in favore del greco. Nel secondo set molte più difficoltà per Fognini che riesce a portarsi sul 3-2 prima dello strappo di Tsitsipas che va a chiudere 6-3. Il greco sfiderà in semifinale il vincente della sfida tra Berrettini e Auger-Aliassime.

