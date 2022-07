ATP Gstaad: Matteo Berrettini cede in finale a Ruud

Matteo Berrettini cede nella finale di Gstaad, torneo ATP 250, in tre set contro Casper Ruud. Vittoria in rimonta per il tennista norvegese. L'azzurro vince il primo set 6-4, poi subisce il ritorno dell'avversario, sicuramente più fresco dell'italiano che è reduce anche dal covid. Ruud pareggia dopo il tie-break. Si decide tutto nel terzo set. Berrettini cede il servizio nel terzo game e nel quinto. L'azzurro è in riserva. Ruud vince 6-2. Si interrompe dopo 12 partite la strisce di successi di fila di Matteo Berrettini.