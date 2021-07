TENNIS ATP Gstaad: prendono forma i quarti di finale

Si delineano gli abbinamenti dei quarti di finale dell'ATP di Gstaad. In Svizzera il francese Gaston ha ragione in tre set dell'argentino Delbonis testa di serie numero 5 con il punteggio di 6/0, 6/7, 7/6. Francia ancora protagonista con Rinderknech che batte 6/2, 6/4 lo spagnolo Bautista. Nelle altre gare dei quarti il serbo Djere supera 6/2, 4/6, 6/2 il belga Bergs, mentre il cileno Garin ha ragione di Polmas in due set 6/3, 6/0. Nei quarti di finale il cileno, testa di serie numero 4 sfiderà Gaston, mentre Rinderkneck, Djere.

