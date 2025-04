Atp Madrid: Alcaraz dà forfait, Sinner n. 1 al mondo per un anno

Una lesione all'adduttore estromette Carlos Alcaraz dal Masters 1000 di Madrid e regala a Jannik Sinner la certezza di arrivare a un anno intero da numero 1 al mondo. Un dominio cominciato dopo il Roland Garros del 2024 e che durerà quantomeno fino all'edizione 2025, in programma a fine maggio, visto che le 52 settimane scatteranno proprio durante lo Slam francese. Durante questo regno, Sinner ha già eguagliato Rafael Nadal per la durata del primo periodo trascorso in vetta alla classifica Atp (46 settimane) e molto probabilmente riuscirà a raggiungere anche Novak Djokovic, fermo a 53. Meglio del serbo, per ora hanno fatto solo Lleyton Hewitt (75), Jimmy Connors e Roger Federer (237).