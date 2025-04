Atp Madrid: Musetti agli ottavi, Berrettini si ritira

Lorenzo Musetti è il secondo italiano ad accedere agli ottavi di finale dell'Atp 1000 di Madrid. Il numero 11 al mondo ha battuto in due set il greco Stefanos Tsitsipas alla ripresa del torneo dopo la sospensione per il blackout che lunedì aveva lasciato al buio l'intera Spagna. Molto combattuta la sfida, durata poco meno di due ore, con l'azzurro che ha chiuso il primo set sul 7-5 e il secondo al tie break (7-3). Musetti raggiunge Matteo Arnaldi e al prossimo turno sfiderà Alex De Minaur (n. 7).

Finisce al terzo turno il torneo di Matteo Berrettini, che si deve arrendere nuovamente ai problemi fisici, prima ancora che all'avversario. Nella sfida contro Jack Draper, il romano ha ceduto il primo set al tie break, per poi ritirarsi a causa del riproporsi dell'infortunio agli addominali già subito in passato, che mette in dubbio anche la partecipazione agli Internazionali di Roma. Fuori anche l'accoppiata Bolelli/Vavassori nel doppio, battuta da Salisbury/Skupski.