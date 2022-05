ATP Madrid: rientro vincente per Rafa Nadal

È stato un rientro positivo quello di Rafa Nadal. Lo spagnolo è tornato in campo nell' ATP di Madrid, dopo lo stop forzato a causa di un infortunio nel Master 1000 di Indian Well. Nadal ha battuto il numero 32 del ranking mondiale, il serbo Kecmanovic 6-1, 7-6 in un'ora e 55 minuti di gioco ed al prossimo turno sfiderà David Goffin. Il belga partito dalle qualificazioni ha superato al secondo turno Botic van de Zandschulp 6-4, 6-2. Già nei quarti di finale Novak Djokovic. Il serbo doveva sfidare Andy Murray che si è ritirato poco prima di scendere in campo.