Atp Madrid: Sonego, Cobolli, Darderi e Arnaldi al secondo turno

Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi accedono al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il primo a raggiungere l'incontro successivo è stato Cobolli, sceso in campo mercoledì sera e vincente per 2-0 sull'ungherese Fabian Maroszan (n. 58 al mondo). Molto combattuto l'incontro, con il primo set finito al tie break (7-4 per l'italiano) e il secondo andato all'azzurro per 7-5. Un risultato emulato oggi da Sonego, Darderi e Arnaldi: il primo ha superato per 6-4 7-6 (7-5) il serbo Miomir Kecmanovic (n. 47), il secondo ha rifilato un doppio 6-4 al francese Quentin Halys (n. 52), il terzo ha sconfitto in tre set il croato Borna Coric (n. 104) per 4-6 6-4 7-5.

La qualificazione è sfuggita in mattinata a Mattia Bellucci, che è stato battuto in rimonta dal bosniaco Damir Dzumhur (n. 63), per 4-6 6-4 6-2, e nel pomeriggio a Elisabetta Cocciaretto, sconfitta in due set dall'ucraina Yuliia Starodubtseva (n. 99), 6-7 (5-7) 4-6. I prossimi avversari di Sonego, Darderi e Cobolli saranno, rispettivamente, Alex De Minaur (n. 7), Francis Tiafoe (n. 17) e Holger Rune (n. 9). In serata in campo anche Lucia Bronzetti contro Madison Keys (n. 5).