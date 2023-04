Atp Miami, Sinner batte Alcaraz e va in finale

Atp Miami, Sinner batte Alcaraz e va in finale.

Con una prestazione straordinaria per il carattere dimostrato ancora più che per il tennis espresso, Jannik Sinner ha centrato la sua seconda finale al "Miami Open", secondo ATP Masters 1000 stagionale che si sta avviano alle battute conclusive sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium in Florida.

L'altoatesino diventa così il primo italiano di sempre a raggiungere due finali in un Masters 1000. Nella notte italiana, nella sua terza semifinale in un Masters 1000 (Miami 2021 ed Indian Wells 2023 le precedenti), il 21enne di Sesto Pusteria, n.11 del ranking e 10 del seeding, ha battuto in rimonta per 6-7 6-4 6-2, dopo oltre tre ore di lotta, lo spagnolo Carlos Alcaraz, tornato in vetta al ranking dopo il trionfo ad Indian Wells e campione in carica a Miami, che a causa di questa sconfitta lunedì restituirà lo scettro mondiale a Djokovic. Per Sinner sarà la decima finale in carriera con l'obiettivo di mettere in bacheca l'ottavo trofeo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: