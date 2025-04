Atp Monaco, Darderi ai quarti di finale

Luciano Darderi accede ai quarti di finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera. Il 23enne, vincitore 10 giorni fa dell'Atp 250 di Marrakech, ha battuto in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic (n. 48 al mondo) per 2-1. Nel primo set l'azzurro ha ceduto rapidamente per 2-6, in soli 31 minuti, recuperando il risultato nel secondo parziale, vinto al tie break 7-6 (7-4). Combattuto anche il terzo, che Darderi conquista strappando il servizio all'avversario sul punteggio di 4-4 e poi chiudendo l'ultimo game lasciandolo a zero. Nel prossimo turno, l'italiano affronterà lo statunitense Ben Shelton (n. 15).