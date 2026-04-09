TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:57 Atp Monte-Carlo: Machac spezza il record di Sinner, ma vince l'italiano 15:16 Polvere del Sahara sull’Italia: picco lunedì 13 aprile 15:12 Futsal: Lettonia - San Marino 8-0 14:47 Accordo Ue: l'approfondimento del Governo su lavoro, pensioni, sanità, istruzione e diritti 13:08 Eventi dell'estate: a San Marino tornano le rievocazioni storiche, ma in forma nuova 12:16 Giorgia Meloni: "Non sono abituata a scappare, ci metto la faccia" 11:40 Atti osceni al Parco Marecchia, uomo arrestato dopo segnalazioni dei passanti 07:42 Rimini, turista aggredito e rapinato mentre passeggia sul lungomare: arrestati due giovani
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Atp Monte-Carlo: Machac spezza il record di Sinner, ma vince l'italiano

Il ceco interrompe a 36 la striscia di set consecutivi vinti nei Masters 1000, dall'altoatesino, che però lo batte 2-1 e avanza ai quarti

9 apr 2026
Foto: Atp Tour
Foto: Atp Tour

Tomas Machac interrompe la serie da record di Jannik Sinner, che si ferma a 36 set consecutivi conquistati nei tornei Masters 1000, ma non basta al ceco per passare il turno: negli ottavi di finale del Monte-Carlo Masters vince l'italiano per 2-1. La partenza dell'altoatesino è più che promettente, è dominante, con un secco 6-1 (tre break strappati) nel primo set, in soli 27 minuti.

È nel secondo che Sinner comincia a boccheggiare, cedendo due servizi consecutivi a Machac, che si spinge fino al 5-2, prima di essere rimontato. Si va al tie break e proprio qui si spezza la serie di Sinner, che cede per 7-3. Poco male, perché l'italiano rientra subito in carreggiata, dopo un time out medico per entrambi i tennisti, e nel terzo e decisivo set non concede più nulla, anzi, strappa due servizi all'avversario e chiude con il punteggio di 6-3. Domani, nei quarti di finale, incontrerà il canadese Felix Auger-Aliassime, vincente sul norvegese Casper Ruud per ritiro.

Fuori, dopo l'impresa del doppio 6-0 contro Daniil Medvedev, Fabio Berrettini, battuto in due set da Joao Fonseca, prossimo avversario di Alex Zverev.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport