TENNIS Atp Monte-Carlo: Machac spezza il record di Sinner, ma vince l'italiano Il ceco interrompe a 36 la striscia di set consecutivi vinti nei Masters 1000, dall'altoatesino, che però lo batte 2-1 e avanza ai quarti

Atp Monte-Carlo: Machac spezza il record di Sinner, ma vince l'italiano.

Tomas Machac interrompe la serie da record di Jannik Sinner, che si ferma a 36 set consecutivi conquistati nei tornei Masters 1000, ma non basta al ceco per passare il turno: negli ottavi di finale del Monte-Carlo Masters vince l'italiano per 2-1. La partenza dell'altoatesino è più che promettente, è dominante, con un secco 6-1 (tre break strappati) nel primo set, in soli 27 minuti.

È nel secondo che Sinner comincia a boccheggiare, cedendo due servizi consecutivi a Machac, che si spinge fino al 5-2, prima di essere rimontato. Si va al tie break e proprio qui si spezza la serie di Sinner, che cede per 7-3. Poco male, perché l'italiano rientra subito in carreggiata, dopo un time out medico per entrambi i tennisti, e nel terzo e decisivo set non concede più nulla, anzi, strappa due servizi all'avversario e chiude con il punteggio di 6-3. Domani, nei quarti di finale, incontrerà il canadese Felix Auger-Aliassime, vincente sul norvegese Casper Ruud per ritiro.

Fuori, dopo l'impresa del doppio 6-0 contro Daniil Medvedev, Fabio Berrettini, battuto in due set da Joao Fonseca, prossimo avversario di Alex Zverev.

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