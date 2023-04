TENNIS ATP Monte Carlo, Sinner asfalta Musetti nel derby italiano L'altoatesino si impone con un netto 6-2 6-2: ora la semifinale con Rune, l'altra sarà tra Rublev e Fritz.

ATP Monte Carlo, Sinner asfalta Musetti nel derby italiano.

Jannik Sinner domina il derby d'Italia con Lorenzo Musetti ed è in semifinale all'ATP di Monte Carlo. 6-2 6-2 il punteggio col quale l'altoatesino ha spazzato via Musetti, reduce dal successo in rimonta su Djokovic. Nel penultimo atto del torneo, Sinner se la vedrà con Rune, che ha avuto la meglio su Medvedev. L'altra semifinale sarà tra Rublev e Fritz, che hanno eliminato rispettivamente Struff e Tsitsipas.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: