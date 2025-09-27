TV LIVE ·
Atp Pechino, Sinner ai quarti a fatica

L'italiano sperimenta tanto contro Atmane, che gli strappa un set, ma poi chiude il terzo sul 6-0

27 set 2025
Jannik Sinner sperimenta ancora, fatica, ma passa. L'altoatesino è ai quarti di finale del Pechino Open dopo aver battuto in tre set il francese Terence Atmane (n.68 al mondo), con il punteggio di 6-4 5-7 6-0.

Meccanismi e giocate nuove ancora da rodare, per Sinner, che in conferenza stampa ha sottolineato come stia cercando di assimilare dei nuovi concetti e delle nuove giocate, ma anche che in così poco tempo sia impossibile automatizzare tutto.

Da qui, alcuni passaggi a vuoto, come due servizi persi a zero. Poi però la classe è venuta fuori e, al momento di chiudere la partita, Sinner ha accelerato, senza lasciare game all'avversario nel terzo set. Ora, sotto con l'ungherese Fabian Marozsan (n.57).




