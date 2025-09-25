TENNIS Atp Pechino, Sinner torna in campo con una vittoria L'altoatesino si è rivisto 18 giorni dopo la finale dello Us Open, battendo 6-2 6-2 Cilic. Successo per Alcaraz a Tokyo, ma con infortunio

Atp Pechino, Sinner torna in campo con una vittoria.

Riparte da una vittoria il cammino di Jannik Sinner, tornato in campo in Cina, per l'Atp 500 di Pechino, due settimane e mezzo dopo la sconfitta nella finale dello Us Open. L'altoatesino, scivolato al n.2 della classifica Atp, ha battuto nel primo turno il croato Marin Cilic in 6-2 6-2. Un torneo che Sinner ha detto di voler affrontare sperimentando delle aggiunte al proprio gioco, quindi con un maggior margine di errore. Il suo prossimo avversario sarà il francese Terence Atamane.



Avanza anche Carlos Alcaraz, nell'Atp 500 di Tokyo, ma con un brivido. Nel primo turno del torneo giapponese, il n.1 al mondo si è infortunato alla caviglia, appoggiando male il piede per recuperare una pallina. Dopo aver pensato al ritiro dalla sfida, tra le smorfie e una fasciatura, lo spagnolo è però rientrato in campo, concludendo l'incontro, vinto per 6-4 6-2 contro Sebastian Baez. Resta ora da capire l'entità dell'infortunio.

