TENNIS Atp Rotterdam, Sinner cede in finale Medvedev vince in rimonta 5-7 6-2 6-2

Finisce in finale il sogno di Jannik Sinner di vincere il secondo Atp consecutivo. Dopo aver trionfato a Montpellier la settimana scorsa, oggi pomeriggio a Rotterdam l'azzurro è stato battuto in rimonta da Medvedev per 5-7 6-2 6-2.

