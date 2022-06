TENNIS ATP Stoccarda, Berrettini vince al rientro

ATP Stoccarda, Berrettini vince al rientro.

Tennis, Matteo Berrettini torna in campo e vince dopo il lungo stop per l'infortunio alla mano: l'azzurro vola ai quarti dell'ATP 250 di Stoccarda grazie al successo in tre set contro il moldavo Radu Albot, 121 del ranking. Berrettini era fermo da tre mesi per via dell'infortunio alla mano che lo ha costretto a saltare tra gli altri il torneu di Roma e il Roland Garros di Parigi.

