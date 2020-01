TENNIS Australian Open 2020: Fognini agli ottavi

Australian Open 2020: Fognini agli ottavi.

Arrivano buone notizie dall'Australian Open 2020. Fabio Fognini approda agli ottavi di finale battendo in poco più di due ore l'argentino Guido Pella 7-6, 6-2, 6-3. Risultato eccezionale per l'italiano, che adesso dovrà vedersela con il n° 100 al mondo Tennys Sandgren, giustiziere nel 2° turno di Matteo Berrettini. Mentre Camila Giorgi per la seconda volta consecutiva, e terza in carriera, si è qualificata al terzo turno del prestigioso major australiano. La 28enne marchigiana ha battuto 6-3, 6-1 la russa Svetlana Kuznetswova. Sabato l'azzurra dovrà vedersela con la tedesca Angelique Kerber. Andreas Seppi, numero 85 del mondo, si è arreso in cinque set allo svizzero Stanislas Wawrinka, testa di serie numero 5. Rafa Nadal ha staccato il pass per il terzo turno. Il maiorchino ha battuto l'argentino Federico Delnobis 6-3, 7-6, 6-1. Dominic Thiem invece ha bisogno del quinto set per accedere al terzo turno. L'austriaco ha battuto 6-2, 5-7, 6-7, 6-1, 6-2 l'australiano Alex Bolt. Novak Djokovic avanza agli ottavi sbarazzandosi in tre set del giapponese Yoshihito Nishioka 6-3, 6-2, 6-2. Nel pomeriggio di giovedì in 2 ore e 41 minuti di battaglia la cinese Qiang Wang batte incredibilmente Serena Williams con il punteggio di 6-4, 6-7, 7-5. Per lei ora ci sarà lo scontro contro la tunisina Ons Jabeur.





I più letti della settimana: