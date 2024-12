Australian Open: 9 azzurri nel tabellone principale, tra le donne la Bronzetti

E' gia' tempo di Australian Open. Il tennis mondiale si prende qualche giorno di pausa in coincidenza con le feste natalizie, ma il primo Slam dell'anno si prepara gia' ad aprire il 2025, con la pubblicazione della entry list maschile e femminile. Sono nove gli italiani direttamente ammessi nel main draw in singolare maschile, tre le azzurre nel tabellone femminile. Nel main draw maschile entrano Jannik Sinner (n. 1 ATP), Lorenzo Musetti (17), Flavio Cobolli (32), Matteo Berrettini (34), Matteo Arnaldi (37), Luciano Darderi (44), Lorenzo Sonego (53), Fabio Fognini (91) e Luca Nardi (92). Nel tabellone ci sono invece Jasmine Paolini (n. 4 WTA), Elisabetta Cocciaretto (52) e Lucia Bronzetti (77). Il via al torneo e' previsto il 12 gennaio, la finale il 26 gennaio.