TENNIS Australian Open: avanti Berrettini, Paolini e il doppio Bolelli-Vavassori finisce la favola di Passaro

Berrettini, Musetti, Sonego e la Paolini avanzano agli Australian Open. Domani torna in campo anche Sinner. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono al secondo turno del doppio agli Australian Open di tennis. La coppia azzurra numero 3 del tabellone ha eliminato i tedeschi Constantin Frantzen e Hendrik Jebens per 6-3 6-4. Ora affronterà Luciano Darderi con l'ecuadoriano Diego Hidalgo, che insieme hanno battuto l'altra coppia italiana formata da Flavio Cobolli e Marco Bortolotti per 7-5 6-4.

Finisce la favola di Francesco Passaro, Il tennista perugino numero 104 al mondo è stato eliminato al secondo turno per 6-2 6-4 6-3 6-4 dal francese Benjamin Bonzi, n.64 in Atp.

