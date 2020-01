Australian Open: bene Sinner e Fognini

Sinner dopo aver vinto le Next Gen Finals a Milano, centra anche la prima vittoria in uno slam sul cemento di Melbourne. All'azzuro bastano 6 punti su 8 giocati dopo l'interruzione per pioggia di lunedì sul 7-6, 6-2, 4-4 per battere l'australiano Max Purcell. Il 18enne azzurro ora affronterà al secondo turno il numero 67 al mondo, Marton Fucsovics. Tra i risultati della notte da sottolineare la vittoria in rimonta di Fabio Fognini, l'attuale numero 12 al mondo ha recuperato i due set di svantaggio contro lo statunitense Reilly Opelka vincendo per 3-6, 6-7, 6-4, 6-3, 7-6. Niente da fare per l'altro italiano, Stefano Traviglia, che perde 6-4, 6-3, 6-4 contro il cileno Cristian Garin.