TENNIS Australian Open: Berrettini al secondo turno

Australian Open: Berrettini al secondo turno.

Matteo Berrettini impiega poco meno di due ore per assicurarsi il secondo turno agli Australian Open 2020. Il numero 8 del mondo infatti, rifila agevolmente un 6-3, 6-1, 6-1 a Andrew Harris. Nel primo set Berrettini parte bene andando in vantaggio 3-0 in soli nove minuti. Nonostante qualche grattacapo, dovuto a una buona resistenza atletica del suo avversario, il tennista Romano in 35 minuti riesce ad ottenere il primo set. Nel secondo sull'1-1 Berrettini porta a casa il break.

Per il semifinalista degli ultimi US Open è l'inizio di sei giochi consecutivi. Il terzo set è più equilibrato, Harris si porta sul 40-0 ma si vede rimontato per poi subire cinque punti di seguito. L'australiano ha poi un sussulto nel settimo game quando arriva al 15-30, ma il romano è incontenibile e con un ace si porta sul 5-3 per poi chiuderla agevolmente 6-3. Al secondo turno Berrettini affronterà uno tra l'americano Tennys Sandgren e l'argentino Marco Trungelliti.



I più letti della settimana: