Australian Open: Berrettini, Fognini e Sonego teste di serie

Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego sono tra le teste di serie della prossima edizione degli Australian Open in programma a Melbourne dall'8 al 21 febbraio. Il sorteggio è fissato per il 4 febbraio. I tennisti arrivati in Australia dovranno fare una quarantena preventiva di due settimane prima dell'inizio dei tornei. Sono 14 gli azzurri in gara. Nel tabellone maschile: Berrettini, Fognini, Sonego Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager ed Andreas Seppi. In quello femminile: Camila Giorgi, Martina Trevisan, Jasmine Paolini Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani.