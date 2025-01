TENNIS Australian Open: Djokovic e Zverev in semifinale Il serbo elimina Alcaraz, nonostante i problemi fisici, il tedesco batte Tommy Paul. Avanza anche Sabalenka, fuori Gauff

Novak Djokovic più forte anche degli infortuni. Nonostante i problemi alla coscia sinistra accusati durante l'incontro, il serbo (testa di serie numero 7) batte 3-1 Carlos Alcaraz (numero 3 al mondo) e prosegue la corsa negli Australian Open, a caccia del titolo numero 11. A portarsi in vantaggio era stato però lo spagnolo, vincente per 6-4 nel primo set, poi Djokovic ha lanciato la rimonta, prendendosi con lo stesso punteggio il secondo parziale e chiudendo con un 6-3 e un 6-4 il terzo e il quarto set.

A sfidare il serbo in semifinale, venerdì alle 2 di notte (ora sammarinese), sarà il numero 2 al mondo, Alexander Zverev, che a propria volta ha battuto 3-1 lo statunitense Tommy Paul, numero 11. Il tedesco ha dovuto faticare parecchio per strappare i primi due set, vinti al tie break, dominando però in entrambi i casi (7-1 nel primo, 7-0 nel secondo), poi ha ceduto per 2-6 nel terzo parziale, prima di cancellare Paul nel quarto, vinto per 6-1.

Nel tabellone femminile avanzano alle semifinali la numero 1, Aryna Sabalenka, e la numero 12, Paula Badosa, che confezione la sorpresa dei quarti di finale. Alla bielorussa serve il terzo set contro Anastasija Pavljučenkova, battuta 6-2 2-6 6-3, mentre la spagnola ribalta i pronostici contro la testa di serie numero 3, Coco Gauff, chiudendo sul 2-0 (7-5 6-4) un combattuto incontro. Sabalenka e Badosa si affronteranno giovedì, alle 9 (ora sammarinese).

