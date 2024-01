TENNIS Australian Open: Djokovic ko, Sinner vola in finale L'azzurro elimina in quattro anche il n.1 al mondo

Jannik Sinner vola in finale agli Australian Open. Il leader del tennis azzurro ha battuto il n.1 Novak Djokovic in quattro set con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3. Sinner conquista la sua prima finale in uno Slam e ora affronterà il vincente della seconda semifinale tra Medvedev e Zverev.

"E' la mia prima finale, scenderò in campo con il sorriso, ora sono più tranquillo e darò il massimo". Jannik Sinner ha solo sorrisi dopo aver battuto Novak Djokovic conquistando la finale degli Australian Open. "Sono felice di giocare qui, l'atmosfera è bellissima - le prime parole del tennista azzurro - felice di aver condiviso questo momento. E' bello avere tanti italiani ancora in corsa, apprezzo questo calore non solo quello che arriva da casa ma quello che si sente qui" ha aggiunto riferendosi a Vavassori-Bolelli in finale nel doppio.



