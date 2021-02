TENNIS Australian Open: Djokovic trionfa per la nona volta Medvedev ko in tre set

Novak Djokovic ha vinto per la nona volta gli Australian Open di tennis. Nella finale giocata alla Rod Laver Arena di Melbourne il serbo, ha battuto in tre set il russo Daniil Medvedev, con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-2. Con questo successo, ottenuto in meno di due ore di gioco, Djokovic non solo si è confermato numero 1 del mondo, ma a 33 anni è tornato a due sole lunghezze dal record per le vittorie di trofei del Grande Slam, detenuto dalla coppia Roger Federer-Rafael Nadal.

