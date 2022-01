Australian Open, Jannik Sinner raggiunge Matteo Berrettini ai quarti di finale degli

Jannik Sinner raggiunge Matteo Berrettini ai quarti di finale degli Australian Open. Sulla Rod Laver Arena di Melbourne l'altoatesino ha sconfitto l'idolo di casa n.42 del ranking e 32 del seeding, Alex De Minaur in tre set con il punteggio di (7-6, 6-3, 6-4).

Dopo 31 anni c'è di nuovo del tricolore nei quarti del Major Down Under. E tanto, perché non c'è solo Matteo Berrettini: stavolta gli azzurri sono due, e non era mai accaduto prima. Nel day 8 sulla Rod Laver Arena anche Jannik Sinner ha infatti conquistato un posto tra i migliori otto agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) entrato nel vivo sul cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana.

Per quanto riguarda Berrettini, quarto azzurro ad arrivare così avanti Down Under dopo De Stefani (1935), Pietrangeli (1957) e Caratti (1991), il primo di sempre ad arrivare nei quarti in tutti e quattro i Major, tornerà in campo martedì a caccia di un posto nelle semifinali. Mercoledì Sinner si giocherà l'ingresso nella sua prima semifinale Slam con il vincente del match tra lo statunitense Taylor Fritz, n.22 ATP e 20esima testa di serie, ed il greco Stefanos Tsitsipas, n.4 del ranking e del seeding.