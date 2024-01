TENNIS Australian Open: la finale sarà Sinner - Medvedev Il russo supera in rimonta il tedesco Zverev e domenica sfiderà l'azzurro per il titolo.

Dopo una maratona di oltre 4 ore Daniil Medvedev ha superato Alexander Zverev nella seconda semifinale degli Australian Open. Il tennista russo, numero 3 del mondo ha avuto ragione dopo cinque set combattutissimi che ha visto il tedesco vincere i primi 2 set (7-5, 6-3) poi la rimonta del russo con due tiebreak. Al quinto Medvedev si è imposto 6-3. Domenica la finalissima tra Jannik Sinner e Medvedev. Per il tennista russo si tratta della terza finale in quattro anni in Australia, dopo quelle perse nel 2021 e nel 2022 rispettivamente contro Djokovic e Nadal.

