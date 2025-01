Australian Open: ok Sinner, Musetti e Sonego, ko Berettini

Ha dovuto sudare più del previsto contro il giovane Tristan Schoolkate, ma Jannik Sinner è al terzo turno degli Australian Open. Il numero 173 al mondo è partito alla grande, strappando il primo set all'altoatesino, che però ha reagito subito, aumentando gradualmente il ritmo e chiudendo l'incontro sul 3-1 (4-6 6-4 6-1 6-3). Nella prossima sfida, in programma sabato, Sinner affronterà lo statunitense Marcos Giron, n.46 al mondo.

Il primo italiano ad accedere al terzo turno era però stato Lorenzo Musetti. Il 22enne carrarino, n.15 al mondo. ha lottato per tre set contro il 25enne canadese Denis Shapovalov (n.56), vincendo i primi due al tie break e dominando nell'ultimo: 7-6(7/3) 7-6(8/6) 6-2 il risultato finale. Anche per Musetti, il prossimo avversario sarà uno statunitense, il n.22 Ben Shelton (n.21), che ha battuto lo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.182).

Successo pure per Lorenzo Sonego, che doma l'astro nascente del Brasile, Joao Fonseca, giustiziere di Alex Zverev nel primo turno. Per avere la meglio del n.112, all'italiano è servito il quinto set, in una partita spettacolare, fatta di continui ribaltamenti di risultato e terminata 6-7 (6/8) 6-3 6-1 3-6 6-3. Nel prossimo incontro Sonego affronterà l'ungherese Fabian Marozsan (n.59), che ha eliminato in cinque set Francis Tiafoe.

Finisce al secondo turno l'Australian Open di Matteo Berrettini e Lucia Bronzetti. Per Berrettini sono stati fatali i tie break contro il danese Holger Rune (n.13): il romano ne ha persi due su due, al primo e al quarto parziale, cedendo per 6-7 (3/7) 6-2 3-6 6-7 (6/8). Molto combattuta la sfida tra Bronzetti e Jaqueline Cristian (n.82), ma la belga passa in due set, con i parziali di 7-5 7-5.

Tra i big, al maschile avanti senza problemi Alex De Minaur (n.8) e Taylor Fritz (n.4), entrambi vincenti per 3-0, su Tristan Boyer e Cristian Garin, e al femminile si qualificano la n.2 Iga Swiatek, che demolisce la n.49 Rebecca Sramkova (6-0 6-2), la n.7 Elena Rybakina (2-0 contro la 17enne Iva Jovic), e la n.8 Emma Navarro, vincente al terzo set sulla cinese Wang Xiyu.