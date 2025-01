TENNIS Australian Open: parte bene Sinner, vince in 3 set contro Jarry. Al 2° turno anche Bronzetti La prima sorpresa arriva dall'eliminazione di Tsitsipas

Comincia nel migliore dei modi l'avventura di Jannik Sinner agli Australian Open di tennis.Il numero uno del mondo e campione in carica del torneo supera il primo turno battendo il cileno Nicolás Jarry, in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-1. Sarà Tristan Schoolkate l'avversario dell'italiano al 2° turno. Il 23enne australiano, n. 173 al mondo e in tabellone grazie a una wild card, ha battuto in quattro set il giapponese Taro Daniel. Il match è in programma giovedì.

VInce anche Lucia Bronzetti che, in versione deluxe, ha sconfitto Vika Azarenka 6-2 7-6 (2) all'esordio.

La prima sorpresa del torneo con il finalista 2023 Stefanos Tsitsipas che è stato eliminato al primo turno dal giovane americano Alex Michelsen, mentre la numero 3 del mondo Coco Gauff si è qualificata facilmente all'inizio di una giornata ricca di incontri.



